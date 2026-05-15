Опрос показал, насколько россияне доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 74%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 1 по 3 мая среди 1,5 тыс. россиян. Большинство участников исследования также положительно оценили работу главы государства и председателя правительства Михаила Мишустина.

О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (75%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку деятельности правительства дали 47% участников опроса. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 53% респондентов. Среди политических партий наибольший уровень поддержки получила «Единая Россия» — 39%. Поддержка ЛДПР составила 11%, КПРФ — 8%, партии «Новые люди» — 6%, «Справедливой России» — 4%.

