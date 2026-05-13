Мишустин назвал важный аспект организации ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не должны вызывать лишнее волнение у школьников и их родителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По его словам, которые передает пресс-служба кабмина России, необходимо сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле у Рособрнадзора и региональных властей.

Экзамены — дело непростое, это испытание для ребят, для родителей, для учителей. Надо сделать так, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений, — сказал Мишустин.

Ранее преподаватель литературы в онлайн-школе ЕГЭLand и эксперт по подготовке к ЕГЭ Юлия Шнайдер заявила, что день перед Единым государственным экзаменом лучше повторить самые сложные темы. По ее словам, главная задача в этот момент — не выучить все, а систематизировать пройденный материал.

До этого Рособрнадзор опубликовал рекомендации с перечнем запрещенных действий для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. В частности, выпускникам запрещено выполнять работу несамостоятельно и общаться с другими сдающими.