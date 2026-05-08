День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 08:05

Выпускникам объяснили, как правильно повторять материал в день перед ЕГЭ

Преподаватель Шнайдер: в день перед ЕГЭ лучше повторить самые сложные темы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В день перед Единым государственным экзаменом лучше повторить самые сложные темы, заявила NEWS.ru преподаватель литературы в онлайн-школе ЕГЭLand и эксперт по подготовке к ЕГЭ Юлия Шнайдер. По ее словам, главная задача в этот момент — не выучить все, а систематизировать пройденный материал.

День перед ЕГЭ — не время для аврального изучения новых тем. Главная задача выпускника не выучить все, а спокойно собрать уже пройденный материал и снизить тревогу. За сутки до ЕГЭ у многих включается сценарий паники: перечитать все конспекты с десятками тем и срочно закрыть пробелы. Такой подход только усиливает перегрузку. Накануне стоит подготовить план повторения и включить три блока: лист с самыми сложными формулами, датами или терминами, «шпаргалку ошибок» — список типичных личных промахов, три — пять универсальных планов для сочинения, эссе или развернутого ответа, — пояснила Шнайдер.

Она добавила, что при повторении важно отказаться от пассивного чтения, так как оно создает лишь иллюзию изучения материала. По ее словам, лучше самому себе объяснить вслух пройденную тему.

При повторении пройденного материала в день до ЕГЭ важно отказаться от пассивного чтения. Оно создает ощущение узнавания темы, но не проверяет готовность применить знания. Лучше коротко объяснить материал вслух, как учитель, использовать карточки для терминов и формул или прорешать несколько заданий из зоны, где обычно ошибаетесь. Если подготовка выстроена заранее, темы должны быть разделены на три группы: «знаю», «помню плохо», «не знаю». В последний день нет смысла браться за полностью «красные» зоны с нуля. Безопаснее пройтись по «желтым» темам: они уже знакомы, но чаще всего дают потери баллов из-за неточностей, — резюмировала Шнайдер.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.

Общество
выпускники
советы
ЕГЭ
школьники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.