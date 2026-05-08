Выпускникам объяснили, как правильно повторять материал в день перед ЕГЭ Преподаватель Шнайдер: в день перед ЕГЭ лучше повторить самые сложные темы

В день перед Единым государственным экзаменом лучше повторить самые сложные темы, заявила NEWS.ru преподаватель литературы в онлайн-школе ЕГЭLand и эксперт по подготовке к ЕГЭ Юлия Шнайдер. По ее словам, главная задача в этот момент — не выучить все, а систематизировать пройденный материал.

День перед ЕГЭ — не время для аврального изучения новых тем. Главная задача выпускника не выучить все, а спокойно собрать уже пройденный материал и снизить тревогу. За сутки до ЕГЭ у многих включается сценарий паники: перечитать все конспекты с десятками тем и срочно закрыть пробелы. Такой подход только усиливает перегрузку. Накануне стоит подготовить план повторения и включить три блока: лист с самыми сложными формулами, датами или терминами, «шпаргалку ошибок» — список типичных личных промахов, три — пять универсальных планов для сочинения, эссе или развернутого ответа, — пояснила Шнайдер.

Она добавила, что при повторении важно отказаться от пассивного чтения, так как оно создает лишь иллюзию изучения материала. По ее словам, лучше самому себе объяснить вслух пройденную тему.

При повторении пройденного материала в день до ЕГЭ важно отказаться от пассивного чтения. Оно создает ощущение узнавания темы, но не проверяет готовность применить знания. Лучше коротко объяснить материал вслух, как учитель, использовать карточки для терминов и формул или прорешать несколько заданий из зоны, где обычно ошибаетесь. Если подготовка выстроена заранее, темы должны быть разделены на три группы: «знаю», «помню плохо», «не знаю». В последний день нет смысла браться за полностью «красные» зоны с нуля. Безопаснее пройтись по «желтым» темам: они уже знакомы, но чаще всего дают потери баллов из-за неточностей, — резюмировала Шнайдер.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.