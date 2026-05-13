День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:36

Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях

Психолог Ишмакова: манипуляторы никогда не признают своих ошибок в отношениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Манипуляторы никогда не признают своих ошибок в отношениях — они нередко выставляют других виноватыми в конфликте, перенося ответственность, предупредила в беседе с aif.ru психолог Ника Ишмакова. Люди такого типа умеют быстро создать иллюзорное ощущение близости.

Такие личности хорошо считывают окружающих и используют этот навык в своих целях, отметила Ишмакова. Как правило, им не составляет труда повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону.

В отношениях с манипулятором человек начинает сомневаться в себе. Кроме того, у него появляется тревожность. Люди, склонные к манипуляциям, часто стремятся к финансовому и эмоциональному контролю над партнером. Они могут легко втираться в доверие и поддерживать благоприятный образ в глазах общества. При этом за «глянцевой оболочкой» манипуляторы нередко скрывают полное отсутствие эмпатии, холодный расчет и цинизм.

Ранее психолог Артем Дегтярев заявил, что избегание близости, раздражительность, скрытность и смена привычного образа жизни могут быть признаками измены. Он отметил, что такие трудности могут быть и следствием внутреннего кризиса в отношениях.

Общество
отношения
психологи
общение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.