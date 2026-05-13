Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях Психолог Ишмакова: манипуляторы никогда не признают своих ошибок в отношениях

Манипуляторы никогда не признают своих ошибок в отношениях — они нередко выставляют других виноватыми в конфликте, перенося ответственность, предупредила в беседе с aif.ru психолог Ника Ишмакова. Люди такого типа умеют быстро создать иллюзорное ощущение близости.

Такие личности хорошо считывают окружающих и используют этот навык в своих целях, отметила Ишмакова. Как правило, им не составляет труда повернуть ситуацию в выгодную для себя сторону.

В отношениях с манипулятором человек начинает сомневаться в себе. Кроме того, у него появляется тревожность. Люди, склонные к манипуляциям, часто стремятся к финансовому и эмоциональному контролю над партнером. Они могут легко втираться в доверие и поддерживать благоприятный образ в глазах общества. При этом за «глянцевой оболочкой» манипуляторы нередко скрывают полное отсутствие эмпатии, холодный расчет и цинизм.

Ранее психолог Артем Дегтярев заявил, что избегание близости, раздражительность, скрытность и смена привычного образа жизни могут быть признаками измены. Он отметил, что такие трудности могут быть и следствием внутреннего кризиса в отношениях.