«Стали ближе»: Медведев иронично поздравил Запад с испытанием «Сармата»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех западных «друзей» России с испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Он с иронией отметил, что теперь государства стали ближе Москве. Поздравительную публикацию зампред Совбеза разместил как в мессенджере МАКС, так и в зарубежной соцсети Х.

Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе! — написал Медведев.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат». Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты.

До этого российский лидер напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может оснащаться не только обычными, но и ядерными боеголовками. Он подчеркнул, что установка была принята на боевое дежурство в 2025 году.