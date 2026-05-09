09 мая 2026 в 10:03

Медведев прибыл на Красную площадь

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл на Красную площадь, где пройдет парад по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он занял место на трибуне. На лацкан Медведев прикрепил георгиевскую ленту. Трансляцию ведет Первый канал.

Также на парад прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поприветствовал коллег и занял место на трибуне. Кроме того, на праздничные мероприятия пришли зарубежные гости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Кроме того, он призвал быть достойными памяти героических предков.

Кроме того, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев направил поздравление главе РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы. Он отметил значение этой даты для исторической памяти.

Также поздравлениями по случаю 9 Мая отметились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

