Минобороны России показало кадры уничтожения расчетом системы ТОС-1А «Солнцепек» подземных укрытий ВСУ. По живой силе противника был нанесен удар термобарическими боеприпасам. Разведчики группировки «Восток» выявили мощный укрепрайон ВСУ в Запорожской области с развитой сетью подземных ходов. Для его уничтожения российские войска применили тяжелые огнеметные системы.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российская армия нанесла групповой удар возмездия по украинским военным объектам. Данные действия стали ответом на террористические атаки украинских войск на территории России.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил на полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай», что преимущество на поле боя в украинском кризисе остается за российской армией. По словам дипломата, все сложности в зоне проведения специальной военной операции испытывает исключительно украинская сторона.

Также в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар по украинским оборонным предприятиям и энергообъектам, работающим на нужды ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на обстрелы гражданской инфраструктуры России.