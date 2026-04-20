Российская армия нанесла мощный удар возмездия по ВПК Украины

Армия России за прошедшие сутки нанесла групповой удар возмездия по военным объектам Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Такие действия стали ответом на террористические атаки Киева.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на анализ сводок Министерства обороны РФ сообщил, что бойцы группировки «Север» за минувшую неделю увеличили подконтрольную территорию в Сумской области. По его уточнению, за тот же период российские военные взяли под контроль два села в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки «Южная» ликвидировали несколько мест временного размещения украинских сил в Константиновке. Противник попытался спрятаться в жилых строениях и подвальных помещениях частной застройки.