20 апреля 2026 в 11:06

Российские военные ликвидировали «подвальных» бойцов ВСУ в Константиновке

Минобороны сообщило о ликвидации укрытий ВСУ в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Бойцы группировки войск «Южная» уничтожили несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Константиновке, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Украинские военные пытались укрыться в домах и подвалах частного сектора.

В Константиновке противник, неся значительные потери, пытается укрыться в оставленных мирными жителями домах и подвальных помещениях частного сектора, — сказано в сообщении.

Воздушная разведка обнаружила точки размещения ВСУ в жилых кварталах, а после уточнения координат по этим целям начали работать артиллеристы и операторы FPV-дронов. Кроме того, в районе Торского БПЛА уничтожили наземный робототехнический комплекс украинских войск с грузом.

Кроме того, российские военные полностью простреливают все транспортные артерии, ведущие к Константиновке в ДНР, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил в городе. В нем идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотники.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения ведут ожесточенные бои в Харьковской области у населенных пунктов Богуславка и Новоплатоновка. Их задача — блокировать линии снабжения и изолировать украинскую группировку, закрепившуюся на восточной стороне реки Оскол. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

