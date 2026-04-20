«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал гонку ядерных вооружений своим главным страхом. В беседе с Telegraph он отметил, что все страны должны быть привержены элементам нераспространения такого оружия для поддержания стабильности в мире.

[Гонка ядерных вооружений] — главный страх. <...> В какой-то момент мы увидим трещину в системе [нераспространения вооружений], и затем наступит эффект домино, — сказал Гросси.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что при актуализации перечня потенциальных целей в случае крупномасштабного конфликта российские военные примут во внимание планы Франции по размещению собственного ядерного арсенала на территории европейских стран, не обладающих таким оружием. Дипломат обратил внимание на заявленную Парижем возможность дислокации своих атомных сил на объектах в других государствах Европы.

Кроме того, немецкий политолог Александр Рар высказал предположение, что в обозримом будущем Германия нацелена не на самостоятельную разработку ядерного оружия, а на размещение на своей территории французского арсенала. По мнению эксперта, Берлин не заинтересован в нарушении взятых на себя международных обязательств.