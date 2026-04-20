Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака У 22-летней британки диагностировали рак легких после курения вейпов

В Великобритании 22-летняя Кейли Бода, которая начала курить вейпы в 15 лет, заболела онкологией, сообщает издание Ladbible. Врачи поставили ей диагноз «рецидив рака легких» и дают неутешительный прогноз — девушке осталось жить меньше двух лет.

Взрывной рост популярности одноразовых электронных сигарет, особенно среди молодежи, которая никогда раньше не курила, в последние годы породил ряд серьезных проблем со здоровьем, — говорится в публикации.

В материале напоминают, что некоторое время назад вейпинг считался более здоровой альтернативой сигаретам. Однако исследователи связывают проблемы со здоровьем с воспалением, которое вызывают никотин, металлы и химические вещества в составе электронных сигарет, в частности пропиленгликоль и растительный глицерин.

Ранее команда ученых не обнаружила доказательств того, что одиночество, стресс и невротизм повышают риск развития онкологии. Проанализировав данные более 420 тыс. человек, исследователи не нашли связи этих психосоциальных факторов с раком молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком. Даже для рака легкого выявленные статистические связи практически исчезли после учета курения и наследственности.