Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака

У 22-летней британки диагностировали рак легких после курения вейпов

В Великобритании 22-летняя Кейли Бода, которая начала курить вейпы в 15 лет, заболела онкологией, сообщает издание Ladbible. Врачи поставили ей диагноз «рецидив рака легких» и дают неутешительный прогноз — девушке осталось жить меньше двух лет.

Взрывной рост популярности одноразовых электронных сигарет, особенно среди молодежи, которая никогда раньше не курила, в последние годы породил ряд серьезных проблем со здоровьем, — говорится в публикации.

В материале напоминают, что некоторое время назад вейпинг считался более здоровой альтернативой сигаретам. Однако исследователи связывают проблемы со здоровьем с воспалением, которое вызывают никотин, металлы и химические вещества в составе электронных сигарет, в частности пропиленгликоль и растительный глицерин.

Ранее команда ученых не обнаружила доказательств того, что одиночество, стресс и невротизм повышают риск развития онкологии. Проанализировав данные более 420 тыс. человек, исследователи не нашли связи этих психосоциальных факторов с раком молочной железы, предстательной железы и колоректальным раком. Даже для рака легкого выявленные статистические связи практически исчезли после учета курения и наследственности.

«Нам нужен список»: Зеленский устроил истерику из-за вступления В ЕС
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
Дальше
