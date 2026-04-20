В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной

Разовая индексация пенсий, проведенная с начала года, оказалась эффективнее для защиты доходов пожилых россиян от резких инфляционных скачков, чем двухэтапная схема, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, январское повышение позволяет пенсионерам получать средства на месяц раньше и без потерь из-за дробления надбавки на две части, вторая из которых зачастую оказывается символической.

По словам Нилова, хотя двухэтапная индексация точнее подстраивается под текущую экономическую ситуацию, у разового повышения с 1 января есть два важных практических плюса. Во-первых, пенсионеры начинают получать повышенные выплаты на месяц раньше — уже в январе, а не в феврале. Во-вторых, однократное и существенное увеличение всей суммы финансово выгоднее для граждан, чем дробление прибавки на две части, при этом апрельская доиндексация зачастую оказывается незначительной.

Депутат напомнил, что, согласно действующему закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», после завершения переходного периода должна вернуться двухэтапная схема: с 1 февраля — индексация по уровню фактической инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля — доиндексация в зависимости от роста доходов Социального фонда России. Однако, как показала практика, именно разовое опережающее повышение с 1 января является более предпочтительным для пенсионеров.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова предложили поднять в России индексацию социальных пенсий до уровня не ниже 15%. Соответствующее обращение они направили на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.