Двойная индексация пенсий в 2027 году: когда ждать, кому и сколько прибавят

Двойная индексация пенсий в 2027 году: когда ждать, кому и сколько прибавят

В 2027 году страховые пенсии россиян планируется проиндексировать дважды — 1 февраля и 1 апреля. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что это произойдет в том случае, если осенью при подготовке бюджета правительство не сделает других предложений. От чего зависит индексация, какую прибавку получат пенсионеры — в материале NEWS.ru.

Почему пенсию могут проиндексировать дважды в 2027 году

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, общее правило индексации страховых пенсий, которое должно действовать в 2027 году, следующее: 1 февраля происходит индексация на уровень фактической, а не прогнозной инфляции, а 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда (СФР).

Парламентарий напомнил, что в предыдущие два года были приняты специальные законодательные решения об индексации страховых пенсий сразу после новогодних праздников. В 2025 году выплаты были увеличены 1 января, а затем доиндексированы 1 февраля. В 2026-м страховые пенсии проиндексировали с 1 января на уровень выше инфляции — 7,6%.

«В настоящее время двухэтапная схема точнее подстраивается под экономику. Однако разовая индексация с начала года эффективнее защищает пенсионеров от инфляционных скачков», — уточнил Нилов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что дает одна индексация пенсии в год

Преимущество одной индексации в год заключается в том, что российские пенсионеры видят итоговый размер прибавки, считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Это делает процесс планирования семейного бюджета простым и понятным. Важным психологическим фактором является то, что повышение воспринимается как что-то значимое, поскольку размер прибавки видится внушительным, что приносит больше позитивных эмоций», — отметила собеседница NEWS.ru. Однако в случае роста инфляции или экономического роста пенсионеры недополучают часть потенциально возможного дохода, уточнила она.

Чем выгодны две индексации пенсии в год

По мнению Борисовой, переход на две индексации в год позволит сделать пенсионную систему более защищенной от инфляции с учетом роста цен и доходов СФР. С другой стороны, две прибавки воспринимаются населением сложнее, поскольку психологически кажутся меньше. Годовой доход семьи труднее предсказать, что вызывает больше беспокойства, отметила она.

Пенсионерам следует понимать, что переход на двухэтапную индексацию для них выгоден, особенно когда экономика растет. Это позволяет не только покрыть инфляцию, но и получить рост пенсионных доходов сверх этого уровня, подчеркнула экономист.

Пенсионерам выгодна двойная индексация, поскольку по проекту вторая индексация привязана к уровню доходов СФР, и в сумме это выше уровня инфляции, подтвердила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Конкретный размер второй индексации может быть как ниже, так и выше уровня инфляции. Но, понимая, что СФР при инвестировании придерживается консервативной стратегии, можно предположить, что и доходность будет небольшой, и прибавка окажется на таком же уровне», — подчеркнула эксперт в беседе с NEWS.ru.

Какой может быть индексация пенсий в 2027 году

Эксперты сделали наиболее вероятный прогноз по индексации пенсий: 1 февраля пенсионеры получат прибавку в 4%, а 1 апреля — в 3,4%. Однако он может быть скорректирован в обоих случаях, заявила Борисова.

По ее словам, при увеличении темпов роста экономики в случае положительного влияния геополитической ситуации мы будем наблюдать более существенную индексацию с 1 апреля, которая может быть на 1–2% выше запланированной.

«При реализации более негативного сценария и усложнения геополитической ситуации к февралю 2027 года возможна индексация пенсий на 8–10% для компенсации инфляционного давления. При этом последний вариант представляется регулятором как наименее возможный», — резюмировала Борисова.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал NEWS.ru, что страховые пенсии будут индексироваться как у неработающих, так и у работающих пенсионеров. Он напомнил, что в 2026 году страховые пенсии росли темпами выше инфляции — на 7,6% при инфляции в 2025-м в 5,6%.

«Это подтверждает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения для государства и перевыполнения показателей, заложенных в Указе Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», — подчеркнул экономист.

