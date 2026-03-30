До 50 000 рублей: на сколько и какие пенсии вырастут после 1 апреля 2026-го

С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян выросли на 7,6%, а c 1 апреля пожилых граждан ждет перерасчет социальных пенсий. Власти утвердили параметры индексации на весь предстоящий год: с августа прибавку получат работающие пенсионеры, а осенью вырастут военные выплаты. В материале NEWS.ru — подробный гид по всем изменениям для пенсионеров в 2026 году, включая пересмотр стажа для многодетных родителей и правила расчета фиксированных выплат.

Как уже были проиндексированы пенсии с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии российских пенсионеров были проиндексированы на 7,6%. Это повышение затронуло все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Индексация прошла автоматически — обращаться в Социальный фонд с заявлением не требовалось. В результате повышения:

стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) выросла с 145,69 до 156,76 рубля;

размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился с 8907,70 до 9584,69 рубля.

Благодаря этим изменениям средний размер страховой пенсии по старости в России увеличился примерно на 1900 рублей и достиг 27 000 рублей.

Как будут проиндексированы социальные пенсии с 1 апреля

Следующий этап повышения затронет получателей социальных пенсий (тех, у кого нет достаточного стажа для страховой пенсии), а также граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение.

Правительство РФ утвердило коэффициент индексации с 1 апреля 2026 года в размере 1,068. Это означает, что социальные пенсии будут увеличены на 6,8%.

После пересчета средний размер таких выплат достигнет 16 590 рублей. Для разных категорий получателей установлены различные размеры выплат: пенсия по старости будет составлять 9424,1 руб., для инвалидов I группы — 18 848,32 руб., для инвалидов II группы — 9424,1 руб., для инвалидов III группы — 8010,57 руб.

Отдельные виды социальных выплат будут увеличены на 14,8%. Эта мера, в частности, затронет военнослужащих срочной службы, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей и лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных аварий.

Кому пересчитают пенсии с 1 августа

Для пенсионеров, которые продолжают работать, предусмотрен ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Он состоится 1 августа 2026 года.

Перерасчет будет связан с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за счет страховых взносов, которые работодатели уплатили за работника в 2025 году.

Как подчеркнул в беседе c NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, у неофициально работающих пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не формируются, поэтому увеличения пенсии в августе не будет. Важно также помнить, что максимальная прибавка в результате такого перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами.

Стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля, следовательно, максимально возможная прибавка с 1 августа для работающего пенсионера составит около 470 рублей (156,76 × 3).

Как вырастут военные пенсии с 1 октября

Пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (МВД, Росгвардии, ФСИН и др.) традиционно увеличиваются с 1 октября. В 2026 году повышение составит 4%.

При этом для исчисления военных пенсий в 2026 году применяется понижающий коэффициент в размере 93,59% от суммы денежного довольствия, напомнил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Это связано в том числе с некоторыми изменениями в сроках модификации денежного довольствия, и эти изменения ожидаются в январе 2027 года», — уточнил он.

То есть пенсия военного пенсионера составляет 93,59% от того денежного довольствия, которое положено ему по закону (с учетом выслуги), а не 100%. Таким образом, формула расчета пенсии выглядит так: (оклады + надбавки) × 93,59% × процент за выслугу × 1,04 (октябрьская индексация).

Какие изменения еще ждут пенсионеров в 2026 году

Повышение для 80-летних и инвалидов I группы

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, сказал Гиринский. Это повышение носит ежемесячный характер: оно назначается всем, кому исполнилось 80 лет в предыдущем месяце.

Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет в марте 2026 года, уже с 1 апреля он начнет получать фиксированную выплату в двойном размере. Аналогичное правило действует и для тех, кому установлена I группа инвалидности, — они также получают удвоенную выплату со дня установления инвалидности.

Размер доплаты в 2026 году с учетом январской индексации на 7,6% составляет 19 169,38 рубля в месяц (фиксированная выплата — 9584,69 рубля).

Экономист Игорь Балынин привел конкретный расчет. «Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату) у 80-летнего юбиляра марта в декабре 2025 года составляла 36 091 рубль. После январской индексации на 7,6% выплата выросла до 38 833,92 рубля. В феврале и марте пенсионер получал эту сумму. В апреле, в связи с достижением 80-летнего возраста, фиксированная выплата удваивается. С учетом надбавки за уход (1413,86 рубля) размер страховой пенсии увеличивается до 49 832,47 рубля», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Таким образом, выплата в апреле 2026 года будет на 38% выше, чем в декабре 2025 года, и на 28% выше, чем в первом квартале 2026 года, отметил экономист.

Перерасчет стажа для родителей

С 1 января 2026 года снято ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за детьми. Ранее в стаж включалось не более шести лет (за четырех детей). Теперь в стаж войдут периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества. Это особенно выгодно для родителей с пятью и более детьми: они могут подать заявление на перерасчет, который в среднем увеличит пенсию на 2000 рублей.

Увеличение возраста выхода на пенсию

Продолжается переходный период пенсионной реформы, который продлится до 2028 года. В 2026 году на страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины, которым исполнилось 64 года (те, кто родился в 1962 году или раньше), и женщины, если им исполнилось 59 лет (1967 год рождения и раньше).

Вместе с тем на социальную пенсию смогут претендовать мужчины, достигшие возраста 69 лет (1957 год рождения и раньше), и женщины с 64 лет (1962 год рождения или раньше).

