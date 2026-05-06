Экономист раскрыла, на какую пенсию могут рассчитывать россияне без стажа

06 мая 2026 в 05:14

Экономист Иванова-Швец: россияне без стажа могут рассчитывать на соцпенсию

Отсутствие трудового стажа не означает, что гражданин останется без пенсии, сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Иванова-Швец. Однако на социальную выплату можно рассчитывать только при соблюдении ряда условий.

Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий, — сказала Иванова-Швец.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Ее размер существенно ниже, поскольку она не зависит от стажа и накопленных баллов, а является мерой государственной поддержки.

С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составляет 16 569 рублей (с учетом индексации на 6,8%). Если с учетом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата.

Ранее сообщалось, что самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов России зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Он составляет 28,2 тыс. рублей. Наименьший показатель — в Северо-Кавказском федеральном округе (20,5 тыс. рублей). Разница между лидером и аутсайдером достигла 7,7 тыс.

