Социальная пенсия в 2026-м: что это, кто их получает, на сколько повысят

Социальные пенсии ждет повышение в 2026 году. Параллельно власти изменят и правила их выплаты. Подробнее о том, кому положена социальная пенсия и на сколько она увеличится, — в материале NEWS.ru.

Что такое социальная пенсия

Социальная пенсия — это выплата для постоянно проживающих в России граждан, которые не имеют права на страховую пенсию и не могут обеспечивать себя самостоятельно. Ее главная особенность в том, что размер не зависит от трудового стажа или пенсионных баллов.

Однако у этой выплаты есть важное ограничение: ее нельзя получать одновременно с доходом от работы по трудовому или гражданско-правовому договору. Если Социальный фонд (СФР) зафиксирует такие отчисления, выплата пенсии будет прекращена.

Социальная пенсия назначается по трем основаниям: по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Кому полагается социальная пенсия

По инвалидности пенсию назначают лицам с установленной группой инвалидности, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, рассказали NEWS.ru эксперты.

Право на получение социальной пенсии распространяется на несколько категорий граждан, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. По его словам, особые условия предусмотрены для представителей коренных малочисленных народов Севера, которые получают право на пенсию в 50 и 55 лет соответственно.

Социальная пенсия по случаю утраты кормильца положена несовершеннолетним детям, а также «студентам очной формы обучения до 23 лет, лишившимся одного или обоих родителей», добавил Довгаль.

Как напомнил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, в рамках пенсионной реформы с 2019 года предусмотрено постепенное повышение возраста выхода на пенсию. «Например, в 2024 году он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В 2026 году возраст выхода на пенсию увеличится до 59 лет и 64 лет соответственно», — отметил он.

Чем отличается социальная пенсия от страховой

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркивает важность понимания ключевых различий между двумя типами пенсий в России.

«Страховая пенсия формируется за счет взносов, которые работодатель уплачивает за своего сотрудника в течение всей его трудовой деятельности. Ее размер напрямую зависит от стажа и заработка», — пояснил парламентарий NEWS.ru.

В то же время социальная пенсия — это государственная выплата, которая финансируется из средств федерального бюджета и не требует от гражданина наличия трудового стажа, добавил он. Эта пенсия устанавливается в твердом размере и служит мерой поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.

На сколько вырастет социальная пенсия в 2026 году

Согласно планам правительства, с 1 апреля 2026 года предусмотрено увеличение социальных пенсий на 6,8%.

После пересчета средний размер таких выплат достигнет 16 590 рублей. Для разных категорий получателей установлены различные размеры выплат: пенсия по старости будет составлять 9424,1 руб., для инвалидов I группы — 18 848,32 руб., для инвалидов II группы — 9424,1 руб., для инвалидов III группы — 8010,57 руб.

Особо стоит отметить, что отдельные виды социальных выплат будут увеличены на 14,8%, указал Довгаль. Эта мера затронет военнослужащих срочной службы, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей и лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных аварий.

Как работает механизм социальных доплат

Специальная система социальных доплат гарантирует, что общий доход неработающего пенсионера не опускается ниже прожиточного минимума, установленного в его регионе.

По словам Довгаля, с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров будет составлять 16 288 рублей. Если региональный минимум окажется выше федерального, доплата до его уровня будет производиться из бюджета субъекта. Важно, что эта доплата назначается автоматически — пенсионерам не нужно подавать отдельное заявление.

Кроме того, с января 2026 года произойдут важные изменения в порядке получения пенсий. Как подчеркнул Никита Чаплин, миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату вместе с основной пенсией — в рамках единой выплаты. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать дополнительные документы для оформления.

Как оформить социальную пенсию

Для назначения социальной пенсии по старости или инвалидности в большинстве случаев не требуется подачи специального заявления — выплата назначается на основании сведений, имеющихся в распоряжении СФР, уточнили эксперты.

Для получения других видов социальной пенсии необходимо обратиться с заявлением в отделение Социального фонда, многофункциональный центр или через портал государственных услуг. Стандартный пакет документов включает удостоверение личности, страховое свидетельство (СНИЛС) и документы, подтверждающие право на получение конкретного вида выплат. Например, для назначения пенсии по случаю потери кормильца потребуется свидетельство о смерти, а для маломобильных граждан — справка об инвалидности, выданная по результатам медико-социальной экспертизы, уточнил Довгаль.

