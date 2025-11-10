Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России подсчитали средний размер социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил более 15,5 тыс. рублей в месяц, об этом свидетельствуют данные Социального фонда. При этом в начале года он достиг лишь 13,5 тыс. рублей. Уточняется, что работающим гражданам в среднем выплачивают социальную пенсию в 11,7 тыс. рублей, а неработающим — 15,8 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Ранее аналитики подсчитали, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229,9 тыс. рублей. Они напомнили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных баллов. Для оформления выплат необходимо иметь минимум 30 коэффициентов.

До этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%, которая пройдет 1 января 2026 года. По ее словам, такую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

