27 декабря 2025 в 18:06

Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик обрел новый дом

Помогавший российским бойцам ослик Жорик поселился в детском зоопарке Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ослик Жорик, который служил помощником и другом для российских военнослужащих в зоне боевых действий, теперь поселился на уютной ферме в детском зоопарке Москвы, сообщили в пресс-службе зоосада. Там отметили, что Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне СВО: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.

Ослик Жорик успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции. Переезд из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге и адаптацию в Москве Жорик перенес прекрасно: он вел себя спокойно и с большим достоинством, — рассказали киперы.

По их словам, ослик живет в соседнем вольере с камерунскими козочками, проявляя к соседкам явный интерес. У Жорика очень любознательный характер: он периодически заглядывает в их часть вольера и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя у него лежит точно такое же, добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что лев по кличке Нео, пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк прифронтового города Васильевки в Запорожской области, вернулся в восстановленный уличный вольер. После удара БПЛА зверь находился во временном помещении.

До этого стало известно, что манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме. Сейчас палласов кот весит 6,8 килограмма. Специалисты объяснили, что в период зажировки организм манулов по-особенному усваивает пищу и активно запасает жир.

