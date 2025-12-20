Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер

Лев по кличке Нео, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины на зоопарк прифронтового города Васильевки в Запорожской области, вернулся в восстановленный уличный вольер, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, чьи слова приводит ТАСС. После удара БПЛА зверь находился во временном помещении.

Мы уже восстановили вольеры. И лев Нео сегодня уже на улице, в уличных вольерах, — сказал Пылышенко.

Он уточнил, что у Нео наблюдается хороший аппетит, самочувствие и настроение хищника также «вроде бы ничего». Пылышенко поблагодарил всех, кто оказывал поддержку зоопарку.

В понедельник, 15 декабря, Нео начал принимать пищу. Тогда Пылышенко отмечал, что это говорит о начале выздоровления хищника. Он назвал возвращение аппетита ключевым признаком улучшения состояния животного.

