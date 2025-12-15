Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:55

В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва

Пострадавший при атаке ВСУ лев Нео пошел на поправку и начал есть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лев по кличке Нео, пострадавший при ударе дрона ВСУ по зоопарку в прифронтовой Васильевке, начал принимать пищу, что говорит о начале его выздоровления, сообщил руководитель реабилитационного центра Александр Пылышенко в комментарии ТАСС. Возвращение аппетита специалист назвал ключевым признаком улучшения состояния животного.

Да, Нео ест. А раз ест, значит, поправляется, — сказали в зоопарке.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по зоопарку в Васильевском районе была повреждена часть сооружений для содержания животных. По его словам, один из львов получил осколочные ранения.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе. По его информации, ранения получила женщина, родившаяся в 1973 году.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атак неприятеля на территории ДНР погиб один гражданский. По его данным, еще два местных жителя получили ранения и были направлены в медицинское учреждение.

львы
зоопарки
дроны
беспилотники
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.