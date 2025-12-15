В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва

В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва Пострадавший при атаке ВСУ лев Нео пошел на поправку и начал есть

Лев по кличке Нео, пострадавший при ударе дрона ВСУ по зоопарку в прифронтовой Васильевке, начал принимать пищу, что говорит о начале его выздоровления, сообщил руководитель реабилитационного центра Александр Пылышенко в комментарии ТАСС. Возвращение аппетита специалист назвал ключевым признаком улучшения состояния животного.

Да, Нео ест. А раз ест, значит, поправляется, — сказали в зоопарке.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по зоопарку в Васильевском районе была повреждена часть сооружений для содержания животных. По его словам, один из львов получил осколочные ранения.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе. По его информации, ранения получила женщина, родившаяся в 1973 году.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атак неприятеля на территории ДНР погиб один гражданский. По его данным, еще два местных жителя получили ранения и были направлены в медицинское учреждение.