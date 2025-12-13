Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 18:31

Лев пострадал при атаке дронов ВСУ на зоопарк в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате атаки ВСУ с помощью дронов на зоопарк в Васильевском районе Запорожской области разрушена часть вольеров, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что лев получил ранения осколками. В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений.

Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. Территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Предварительно известно, что пострадало одно животное — осколки ранили льва, — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО России в течение ночи нейтрализовали и перехватили 41 БПЛА ВСУ. Над Саратовской областью было уничтожено 28 дронов, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями. В Белгородской области и Республике Крым были сбиты по два БПЛА, а один аппарат был нейтрализован над Волгоградской областью.

До этого в пятницу, 12 декабря, в Беловском районе Курской области ВСУ атаковали автомобиль, из-за чего пострадал человек. Мужчина получил минно-взрывную и осколочные ранения и был госпитализирован. Губернатор региона Александр Хинштейн пожелал ему выздоровления и призвал жителей соблюдать осторожность.

