13 декабря 2025 в 12:50

Россиянин пострадал при атаке дрона ВСУ

В Курской области мужчину госпитализировали после атаки БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В пятницу в Беловском районе Курской области в результате атаки ВСУ на автомобиль пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он был доставлен в больницу.

В приграничье ранен мужчина. Накануне вечером вражеский дрон атаковал автомобиль в Беловском районе. В результате удара у 39-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Также губернатор призвал всех жителей региона быть предельно осторожными и не игнорировать меры безопасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа был атакован частный дом с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

До этого врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в Твери БПЛА атаковал жилой дом, из-за чего пострадали семь человек, включая ребенка. Всем была оказана медицинская помощь. В городе была проведена эвакуация жителей.

