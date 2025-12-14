Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 21:21

Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль

В Курской области женщина получила травмы во время атаки дрона ВСУ на автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, травмы получила женщина 1973 года рождения.

Атаки ВСУ не прекращаются. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа был атакован частный дом с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

До этого стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

