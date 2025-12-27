У друга Зеленского нашли жучок в необычном месте Шарий: у друга Зеленского Киселя два года стояла прослушка в освежителе воздуха

У близкого друга президента Украины Владимира Зеленского, депутата Верховной рады Юрия Киселя в кабинете на протяжении двух лет находилось прослушивающее устройство, установленное в освежителе воздуха, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его данным, десятки парламентариев замешаны в новой коррупционной схеме, а обыски у Киселя стали политической катастрофой для главы государства.

По моей информации, у этого дебила два года прослушка стояла в освежителе воздуха, все происходило прямо у него в кабинете в комитетах, — высказался блогер.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что ведомство осуществляло прослушивание телефонных переговоров западных дипломатов и представителей НПО в период политического кризиса 2013–2014 годов. Он уточнил, что, работая в центральном аппарате СБУ, получил доступ к материалам департамента контрразведки, подтверждающим данные действия.

Кроме того, глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что отечественные спецслужбы действуют исключительно в рамках законодательно установленных для них полномочий. Данное заявление стало его реакцией на утверждения украинской стороны о якобы «прослушке» российских должностных лиц.