Нарышкин ответил на заявления Украины о прослушке чиновников Нарышкин: российские спецслужбы работают строго в рамках своих полномочий

Российские спецслужбы работают строго в рамках предоставленных им полномочий, заявил глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал слова украинской стороны о возможной прослушке российских чиновников, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом тема, которой вы коснулись, достаточно деликатная, — заключил Нарышкин.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинская спецслужба прослушивала телефонные разговоры западных дипломатов и представителей неправительственных организаций во время событий Майдана 2013–2014 годов. По его словам, контрразведка вела скрытое наблюдение и использовала агентурные методы.

До этого экс-премьер РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что правоохранительные органы страны уже работают над созданием трибунала для украинских неонацистов. При этом он отметил, что обсуждение места проведения трибунала пока преждевременно, так как сначала необходимо завершить спецоперацию.