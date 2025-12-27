Объект теплоснабжающей организации попал под удар в Горловке

Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике беспилотным летательным аппаратом, написал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, под удар попал объект теплоснабжающей организации в Калининском районе.

В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации, — говорится в сообщении.

Позднее еще один беспилотник повторно ударил по объекту теплоснабжающей организации, но уже в Калининском районе Горловки. Как отметил Приходько, в результате атак обошлось без пострадавших.

Ранее БПЛА атаковали Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, дежурные средства противовоздушной обороны сбили две цели, летевших в сторону столицы. За некоторое время до этого были уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву.

Также под удар ВСУ попал Брянская область. По данным Министерства обороны России, в массированной атаке были задействованы 36 беспилотников. Все цели сбиты средствами ПВО.