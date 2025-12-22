В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей

Сотрудники ФСБ России задержали в Горловке участников организованной преступной группировки, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в управлении ведомства по Донецкой Народной Республике. Установлено, что общий доход преступников составил более 18 млн рублей. Они меняли украинские гривны на российские рубли, передает РИА Новости.

Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольное коммерческие организации на территории республики, — говорится в сообщении.

В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело. Все материалы дела были переданы в региональное управление Следственного комитета для принятия процессуального решения.

