Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую остановку в Канаде для встречи с премьер-министром страны Марком Карни. После этого он отправится на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает «РБК-Украина».

Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни, — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, в ходе встречи он также проведет онлайн-переговоры с европейскими руководителями. Целью визита станет согласование позиций и обмен деталями документов, которые Зеленский планирует обсуждать с Трампом.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников», считает он.