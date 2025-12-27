Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 17:54

Зеленский перед встречей с Трампом остановится в одной стране

Перед встречей с Трампом Зеленский посетит Канаду

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую остановку в Канаде для встречи с премьер-министром страны Марком Карни. После этого он отправится на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает «РБК-Украина».

Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни, — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, в ходе встречи он также проведет онлайн-переговоры с европейскими руководителями. Целью визита станет согласование позиций и обмен деталями документов, которые Зеленский планирует обсуждать с Трампом.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников», считает он.

