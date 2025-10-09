Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты

Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты

Предельный размер страховых взносов в 2026 году может увеличиться на 8%, следует из проекта постановления Минфина. Это значит, что в будущем году «подорожают» и пенсионные баллы. Во многом от числа этих баллов, накопленных за годы трудовой деятельности, зависит и размер пенсии: больше коэффициентов — выше выплаты. NEWS.ru рассказывает, сколько баллов нужно было заработать, чтобы получить пенсию в 40, 70 и 100 тысяч рублей в 2026 году.

Как пенсионные баллы влияют на пенсию

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который также называют пенсионным баллом, — это параметр, отражающий права застрахованных лиц на пенсию по старости. ИПК начисляют за каждый год работы или другой деятельности, необходимой для расчета пенсии (сюда включают в том числе прохождение военной службы по призыву и уход за детьми).

При этом учитываются только официальное трудоустройство и белая зарплата, так как в баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше ИПК будет начислено. Максимально за год можно получить 10 баллов. При начислении пенсии баллы переводят в рубли по установленному тарифу. В 2025-м для получения 10 ИПК нужно официально зарабатывать почти 230 тысяч рублей в месяц.

Но работающие пенсионеры имеют право максимум на три балла в год. Для этого они должны получать зарплату на уровне 69 тысяч рублей в месяц. Если пенсионер зарабатывает больше, остальная часть «сгорает» и не учитывается при расчете индивидуального пенсионного коэффициента. В Госдуме даже предлагали разрешить им копить коэффициенты наравне с гражданами в трудоспособном возрасте. Но пока никакого решения на этот счет принято не было.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что изменится с 1 января 2026 года в начислении пенсионных баллов

С 1 января 2026 года предельная сумма для начисления страховых взносов может вырасти примерно на 8%. Это следует из проекта постановления, подготовленного Минфином. Согласно документу, единый предельный размер базы по взносам на 2026 год составит 2 979 000 рублей (в 2025 году составляет 2 759 000 рублей), что равняется 10 пенсионным баллам.

Поэтому, чтобы получить один пенсионный бал, россиянину нужно будет зарабатывать не менее 297 000 рублей в год. Это примерно 24,8 тыс. рублей в месяц. Тем, кто в 2026 году будет подавать заявление на назначение страховой пенсии, нужно иметь на счету не менее 30 баллов.

Стоимость каждого балла с начала 2026 года увеличится с 142,76 до 156,76 рубля. При этом размер фиксированной пенсионной выплаты поднимется до 9584,69 рубля. Это на 855 рублей больше прежнего уровня.

Что все это означает для будущих пенсионеров

Пенсия делится на две части: страховую и фиксированную. Размер фиксированной части ежегодно устанавливает государство. Его получают все, чей стаж составляет не менее 15 лет и кто накопил за время работы не менее 30 баллов. На эту часть будущему пенсионеру повлиять никак нельзя. Зато он может повлиять на страховую часть: чем больше пенсионных баллов получит человек за свою трудовую деятельность, тем больше отчислений ему будет положено.

Тот факт, что цена пенсионного балла в 2026 году увеличится (156,76 против 142,76) — хорошая новость. Но есть и плохая: копить пенсионные баллы при таком «удорожании» станет сложнее. С ростом предельной базы по взносам неизменная заработная плата приносит меньше баллов.

Чтобы записать на свой личный счет максимальное число баллов (то есть 10), за 2026 год человек должен заработать в общей сложности 2 979 000 рублей (если проект Минфина будет одобрен).

То есть его ежемесячный доход должен составлять примерно 248 000 рублей (в 2025 году — примерно 230 000). Таким образом, один балл для работника с нового года будет «стоить» порядка 24,8 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения: при зарплате в 100 000 рублей в месяц россиянин за год запишет на свой счет четыре балла (в 2025 году — 4,4 балла, в 2024-м — 5,4 балла), при зарплате 50 000 — заработает два балла (в 2025-м — почти 2,2, в 2024 году — 2,7 балла).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как заработать максимально высокую пенсию

Максимальный размер пенсии в нашей стране не ограничен. Но, как уже было сказано ранее, ограничено количество пенсионных баллов, которые можно заработать за один календарный год. Теперь год работы на самой высокооплачиваемой работе добавит к вашей будущей пенсии не более 1567,6 рубля.

Таким образом, «потолок» пенсии зависит только от того, сколько лет вы сможете официально проработать с очень высоким доходом.

Приведем пример: к 2026 году вы накопили 100 пенсионных баллов. Каждый из них при назначении пенсии умножаем на «стоимость» пенсионного коэффициента: 100×156,76 = 15 676. Плюс к этому добавляем фиксированную часть — 9584,69 (в 2026 году) рублей. Таким образом, ваша пенсия составит 25 260 рубля (и помним про условие — нужно минимум 15 лет стажа).

Чтобы получить пенсию в 40 000 рублей, потребуется накопить 194 балла. Чтобы получать 70 000 рублей, нужно заработать не менее 385 баллов. Ну, а чтобы заработать пенсию в 100 000 рублей, придется накопить фантастические 576 балов (почти 58 лет стажа при получении максимальных 10 ИПК в год). К слову, проверить свои накопленные пенсионные баллы вы можете и сами на портале «Госуслуги».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От чего еще зависит размер выплат

Все вышеприведенные расчеты относятся к рядовым пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости. Но размер пенсии зависит в том числе и от ее вида. «Если гражданин работал на государственной службе продолжительное время с минимальной нижней границей в 15 лет, то есть возможность получать пенсию в размере 45% от средней зарплаты работника», — рассказывает NEWS доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, размер выплаты будет зависеть также от различных льгот и динамики зарплаты. С годами выслуги она может повышаться, и вполне возможно, что на пенсии служащий сможет получать сумму около 100 тыс рублей, допускает экономист. В эти категории, к примеру, попадают депутаты, работники и руководители министерств. Повышенные выплаты могут получать военные и работники силовых структур. Кроме того, высокая пенсия у судей, Героев РФ, народных и заслуженных артистов, летчиков-испытателей и некоторых других категорий, перечисляет Гиринский. «Размер выплат может варьироваться в достаточно широком диапазоне, но нередко в пределах 50–100 тысяч рублей», — уточняет эксперт.

Читайте также:

Россиянам предложили в разы поднять пенсию: на сколько, что известно

Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить

Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда