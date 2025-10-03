Россиянам предложили в разы поднять пенсию: на сколько, что известно

Россиянам предложили в разы поднять пенсию: на сколько, что известно

Россиянам предложили повысить пенсии до 35 тыс. рублей. Сейчас неработающие пенсионеры получают в среднем 25,8 тыс. Но «минималка» привязана к прожиточному минимуму, который составляет 15 250. NEWS.ru рассказывает, как еще депутаты предлагали увеличить пенсии и можно ли это сделать в текущих условиях.

На сколько депутат предложил поднять минимальную пенсию

Страховые пенсии по старости в России нужно повысить минимум до 35 тыс. рублей, заявил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, в России проживают 41 млн пенсионеров, 8 млн из них продолжают работать. По мнению законодателя, благодаря повышению пенсии эти люди перестанут трудиться и посвятят себя воспитанию внуков.

Неработающие пенсионеры в среднем получают от государства страховые выплаты в размере 25,8 тыс. рублей в месяц, работающие — около 22,1 тыс., уточнил депутат. При этом минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности выплат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой сейчас минимальный размер пенсий в России

В России законодательно не закреплен термин «минимальная пенсия». В зависимости от категории получателя государство назначает следующие виды пенсий: страховую, социальную, накопительную, по государственному обеспечению. Бóльшая часть пенсионеров в нашей стране являются получателями страховой пенсии по старости.

По закону совокупный доход неработающего пенсионера не может быть меньше, чем прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионе. Иными словами, «минималка» напрямую зависит от величины ПМП. При подсчете дохода учитываются пособия, льготы и иные меры господдержки (например, денежный эквивалент скидки на проезд, оплата квартплаты и т. п.). Если итоговый размер выплат меньше прожиточного минимума, то назначается социальная доплата.

Важно: если региональный прожиточный минимум пенсионера меньше федерального, ему назначают федеральную доплату. Когда региональный ПМП выше федерального, пенсионер получит региональную социальную доплату.

Таким образом, минимальная пенсия отличается в разных городах России.

Сколько получают российские пенсионеры в разных регионах

Размер федерального прожиточного минимума для пенсионеров в 2025 году составляет 15 250 рублей. Меньше этой суммы гражданин, имеющий право на соцпенсию по старости, получать не может.

В ряде регионов этот «минимум» заметно выше. Например, в Якутии он составляет 23 028 рублей, в Сахалинской области — 20 741, в Архангельской — 25 275, в Магаданской — 26 535 рублей, а на Чукотке — 39 803.

В Москве ПМП равен 17 897 рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где брать деньги на повышение пенсий

Повышение минимального размера пенсий до 35 тыс. потребует дополнительных расходов в размере 453 млрд ежемесячно, или 5,43 трлн в год. По мнению Никитина, часть средств может быть получена после проведения масштабной ревизии работы Социального фонда России и оптимизации его деятельности. В прошлом году бюджет фонда был исполнен с профицитом почти в 555 млрд рублей, подчеркнул экономист.

Дополнительные средства на повышение пенсий можно взять из бюджета, отметил Никитин. По его словам, для этого партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает отменить возврат НДС для экспортеров сырья, распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовую и банковскую отрасли, а также повысить ставку НДФЛ для россиян, которые получают более 500 млн рублей в год. По предварительным оценкам, эти меры в сумме будут дополнительно приносить около 9 трлн рублей каждый год, заключил депутат.

Можно ли резко поднять минимальные пенсии

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сочла идею Никитина хорошей, но трудновыполнимой.

Она напомнила, что пенсию назначают и выплачивают по определенным правилам, учитывая количество заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стаж работы. При резком повышении минимальной пенсии нарушится социальная справедливость, отметила Иванова-Швец.

«Те, кто трудился меньше и перечислил в СФР меньше средств, будут получать более высокую пенсию. Значит, тогда необходимо пропорционально повышать пенсию на такой же размер и всем остальным гражданам. А это уже совсем другие расходы», — объяснила эксперт.

Поднимая прожиточный минимум каждый год на более высокий процент (в последние два года ПМП растет в среднем на 1 тыс. рублей), можно постепенно увеличить минимальный размер пенсии, сказала Иванова-Швец.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По мнению профессора кафедры рекламы университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, в России есть возможность повысить пенсии на 8-10%.

«Дело в том, что у нас значительную долю пенсионных начислений съедает Социальный фонд. По разным оценкам, он снимает от 7% до 10% на поддержание своего существования и административные расходы. По сути, Социальный фонд в нынешнем виде абсолютно не нужен. По факту у нас уже далеко не страховая пенсионная система, а солидарная», — сказал собеседник NEWS.ru.

Как еще депутаты предлагали увеличить пенсии в России

В ЛДПР предлагали отменить пенсионные выплаты мигрантам и перенаправить эти средства на увеличение пенсий российским гражданам.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов выдвинул идею при начислении пенсии учитывать длительность стажа и квалификацию. По оценкам экономистов, в этом случае размер надбавки к пенсии мог бы составить от 10 до 50%.

В Госдуме также предлагали увеличить пенсионную надбавку (речь идет о двойном размере фиксированной части пенсии) соразмерно возрасту. Россиянам, достигшим 70 лет, — на 100%, 80 лет или являющимся инвалидами I группы, — на 200%, 90 лет — на 300%.

Читайте также:

Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить

Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда

Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия

Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить