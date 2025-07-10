Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое

Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое

В России предлагают повышать пенсии с 70 лет. Сейчас соответствующую надбавку граждане получают только по достижении 80 лет. Проблема в том, что многие просто не доживают до этого возраста. Если законопроект примут, для части россиян надбавка к пенсии может вырасти в три раза. Подробнее о возможных условиях ее получения — в материале NEWS.ru.

Что известно о предложении депутатов

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о дополнительных выплатах к пенсии. Поправки предлагается внести в статью 181 федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и федеральный закон «О страховых пенсиях».

Нилов предлагает увеличить пенсионную надбавку соразмерно возрасту.

Россиянам, достигшим возраста 70 лет, — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%.

Согласно данным Росстата, в 2024 году общая ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,84 года. Нилов обратил внимание на этот факт и отметил, что значительное число россиян просто не может реализовать свое право на выплаты, потому что не доживает до 80 лет. По его словам, свое 80-летие в России отмечают только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет доживают 16% мужчин и около 34% женщин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кому сейчас положена надбавка к пенсии

Сейчас надбавка для обеспечения ухода положена только лицам старше 80 лет, а также инвалидам первой группы.

После достижения 80-летнего возраста пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть, она не зависит от стажа.

В 2025 году фиксированная часть пенсии составляет 8907 рублей. Соответственно, те, кому в 2025 году исполняется 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную часть — 8728,73 × 2 = 17 814 рублей. Перерасчет производится автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно.

Надбавка не зависит от региона. Ее выплачивают в одинаковом размере всем гражданам, достигшим необходимого возраста.

Если человек получает социальную пенсию, то рассчитывать на надбавку по достижении этого возраста он не может. Это же относится к инвалидам I группы, так как им выплату им назначают независимо от возраста, при установлении инвалидности.

Выплату не могут получать россияне, оформившие пенсию по потере кормильца.

Будут ли пенсионерам платить больше

Инициативу о пенсионной надбавке следует максимально детально проработать, в том числе с точки зрения оценки требуемого финансирования, говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «По моим примерным подсчетам, на реализацию предложения нужно приблизительно 2 трлн рублей в год», — говорит он.

Дальше нужно определить возможность практического воплощения инициативы. «Если будет понятно, что ее потенциальная реализация подкреплена источниками финансового обеспечения и что она действительно позволит повысить рост пенсионных выплат в реальном выражении, то я не сомневаюсь в том, что она будет принята», — считает Балынин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При это эксперт допускает корректировку предложенных законопроектом параметров.

«Естественно, что возможны разные варианты: например, возраст начала выплаты не 70 лет, а 75 лет. Или размер выплаты с 70 лет не 100%, а 50%. Возможен вариант, при котором выплаты останутся с 80 лет, но будут увеличены в два или три раза, соответственно, для 90 лет выплаты увеличат в четыре или пять раз», — рассуждает в беседе с NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. По ее словам, реализация зависит от объема денежных средств, которые может выделить внебюджетный фонд. По этой причине она считает принятие законопроекта маловероятным.

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