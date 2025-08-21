Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Семь крымских поездов задерживаются на пути следования

Семь поездов «Таврия» прибудут с задержками до пяти часов

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Семь поездов «Таврия» прибудут на конечную станцию с опозданием, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале. Отмечается, что с полуострова с задержкой следует три состава — все в Москву.

Еще четыре поезда с опозданием приедут на полуостров: в Симферополь, Севастополь и Феодосию. В компании сообщили, что время задержки варьируется от одного до пяти часов. В пресс-службе также отметили, что оно может измениться.

Отмечается, что 18 августа в автомобильной пробке на Крымском мосту застряли 2600 машин. К 10 утра со стороны Тамани ручного досмотра ждали 2015 машин, со стороны Керчи — 610.

Накануне, 17 августа, на подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 1,9 тысячи автомобилей. Тогда около 1,1 тысячи машин ожидали проезда в направлении Крыма. При этом на выезде с полуострова скопилось порядка 800 транспортных средств.

До этого в Сети появились кадры автомобильной пробки почти из 2000 транспортных средств на Крымском мосту. На них виден бесконечный затор. Людям приходится ждать своей очереди под палящим солнцем.

задержки
Крым
поезда
Москва
