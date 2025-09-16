Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:16

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Узбекский плов в казане Узбекский плов в казане Фото: Shutterstock/Fotodom

Настоящий узбекский плов можно приготовить, как известно, только в казане. Это истина. Однако убеждение, что основными ингредиентами плова могут быть только баранина и рис, совершенно не соответствует истинному положению дел. Предлагаем вам три совершенно разных, но в то же время классических рецепта узбекского плова в казане.

Классический плов с сушеным барбарисом

Ингредиенты:

  • рис — 1 кг;
  • репчатый лук — 200 г;
  • морковь — 1 кг;
  • мякоть баранины — 1 кг;
  • подсолнечное масло — 300 мл;
  • чеснок — 2 большие головки;
  • барбарис сушеный — 1 ст. л.;
  • зерна кориандра — 1 ч. л.;
  • зира — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Рис промыть, мясо нарезать небольшими кубиками, лук нашинковать полукольцами, морковь — толстой соломкой. Чесночные дольки отделить друг от друга, снять верхний слой шелухи.

Казан разогреть на огне, влить масло и обжарить на нем лук до золотистого цвета. Затем добавить мясо и обжаривать его, помешивая, до румяной корочки. Добавить в казан морковь, один раз тщательно перемешать с мясом и луком и жарить 15 минут.

В ступке измельчить зиру и кориандр, всыпать в казан вместе с солью, чесноком, перемешать. Затем добавить рис и залить его водой так, чтобы она покрыла крупу на палец. Когда вода полностью впитается, сделать в середине блюда отверстие, чтобы выходил пар, закрыть казан крышкой и готовить плов еще 25 минут.

Узбекский плов в казане с сушеным барбарисом Узбекский плов в казане с сушеным барбарисом Фото: Сгенерированно в Midjourney/NEWS.ru

Осенний плов с айвой и нутом

Ингредиенты:

  • рис — 1 кг;
  • репчатый лук — 200 г;
  • морковь — 1 кг;
  • мякоть баранины — 1 кг;
  • подсолнечное масло — 300 мл;
  • чеснок — 2 большие головки;
  • барбарис сушеный — 1 ст. л.;
  • зерна кориандра — 1 ч. л.;
  • зира — 1 ст. л.;
  • нут — 100 г;
  • айва — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

В разогретый казан вылить масло и пассеровать в нем нашинкованный полукольцами лук до прозрачности. Затем выложить в казан нарезанную кубиками баранину и, помешивая, обжарить ее до золотистой корочки. Нарезанную крупной соломкой морковь перемешать с мясом и жарить 10 минут.

Кориандр и зиру истолочь в ступке, добавить в казан вместе с солью, очищенными от верхней шелухи дольками чеснока, барбарисом и нарезанной тонкими дольками айвой. Затем всыпать в казан промытый нут и рис, залить водой так, чтобы она была на палец выше уровня крупы. Когда рис полностью впитает воду, закрыть казан крышкой и томить плов еще около получаса.

Узбекский плов в казане с айвой и нутом Узбекский плов в казане с айвой и нутом Фото: Сгенерированно в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий плов с фисташками и изюмом

Ингредиенты:

  • рис — 1 кг;
  • репчатый лук — 200 г;
  • морковь — 1 кг;
  • мякоть баранины — 1 кг;
  • подсолнечное масло — 300 мл;
  • чеснок — 2 большие головки;
  • барбарис сушеный — 1 ст. л.;
  • зерна кориандра — 1 ч. л.;
  • зира — 1 ст. л.;
  • изюм кишмиш — 100 г;
  • очищенные фисташки — 50 г;
  • соль — по вкусу.

Узбекский плов в казане с фисташками и изюмом Узбекский плов в казане с фисташками и изюмом Фото: e Tashkent TV Tower Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Плов по этому рецепту готовится точно так же, как и два других варианта. Промытый изюм кишмиш и целые очищенные фисташки добавляют в казан вместе со специями и барбарисом. Все тщательно перемешивают с мясом, луком и морковью, засыпают промытым рисом, заливают водой и держат на огне до готовности.

Ранее мы поделились рецептом вяленых помидоров.

кулинария
плов
рецепты
Узбекистан
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.