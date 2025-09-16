Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Настоящий узбекский плов можно приготовить, как известно, только в казане. Это истина. Однако убеждение, что основными ингредиентами плова могут быть только баранина и рис, совершенно не соответствует истинному положению дел. Предлагаем вам три совершенно разных, но в то же время классических рецепта узбекского плова в казане.

Классический плов с сушеным барбарисом

Ингредиенты:

рис — 1 кг;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 1 кг;

мякоть баранины — 1 кг;

подсолнечное масло — 300 мл;

чеснок — 2 большие головки;

барбарис сушеный — 1 ст. л.;

зерна кориандра — 1 ч. л.;

зира — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Рис промыть, мясо нарезать небольшими кубиками, лук нашинковать полукольцами, морковь — толстой соломкой. Чесночные дольки отделить друг от друга, снять верхний слой шелухи.

Казан разогреть на огне, влить масло и обжарить на нем лук до золотистого цвета. Затем добавить мясо и обжаривать его, помешивая, до румяной корочки. Добавить в казан морковь, один раз тщательно перемешать с мясом и луком и жарить 15 минут.

В ступке измельчить зиру и кориандр, всыпать в казан вместе с солью, чесноком, перемешать. Затем добавить рис и залить его водой так, чтобы она покрыла крупу на палец. Когда вода полностью впитается, сделать в середине блюда отверстие, чтобы выходил пар, закрыть казан крышкой и готовить плов еще 25 минут.

Узбекский плов в казане с сушеным барбарисом Фото: Сгенерированно в Midjourney/NEWS.ru

Осенний плов с айвой и нутом

Ингредиенты:

рис — 1 кг;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 1 кг;

мякоть баранины — 1 кг;

подсолнечное масло — 300 мл;

чеснок — 2 большие головки;

барбарис сушеный — 1 ст. л.;

зерна кориандра — 1 ч. л.;

зира — 1 ст. л.;

нут — 100 г;

айва — 1 шт.;

соль — по вкусу.

В разогретый казан вылить масло и пассеровать в нем нашинкованный полукольцами лук до прозрачности. Затем выложить в казан нарезанную кубиками баранину и, помешивая, обжарить ее до золотистой корочки. Нарезанную крупной соломкой морковь перемешать с мясом и жарить 10 минут.

Кориандр и зиру истолочь в ступке, добавить в казан вместе с солью, очищенными от верхней шелухи дольками чеснока, барбарисом и нарезанной тонкими дольками айвой. Затем всыпать в казан промытый нут и рис, залить водой так, чтобы она была на палец выше уровня крупы. Когда рис полностью впитает воду, закрыть казан крышкой и томить плов еще около получаса.

Узбекский плов в казане с айвой и нутом Фото: Сгенерированно в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий плов с фисташками и изюмом

Ингредиенты:

рис — 1 кг;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 1 кг;

мякоть баранины — 1 кг;

подсолнечное масло — 300 мл;

чеснок — 2 большие головки;

барбарис сушеный — 1 ст. л.;

зерна кориандра — 1 ч. л.;

зира — 1 ст. л.;

изюм кишмиш — 100 г;

очищенные фисташки — 50 г;

соль — по вкусу.

Узбекский плов в казане с фисташками и изюмом Фото: e Tashkent TV Tower Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Плов по этому рецепту готовится точно так же, как и два других варианта. Промытый изюм кишмиш и целые очищенные фисташки добавляют в казан вместе со специями и барбарисом. Все тщательно перемешивают с мясом, луком и морковью, засыпают промытым рисом, заливают водой и держат на огне до готовности.

