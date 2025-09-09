Блюдо, которым объедаешься и худеешь: куриные отбивные под ананасом

Нежные куриные отбивные под ананасом — это идеальное сочетание диетического белка и полезных ферментов, которые делают мясо мягким и легкоусвояемым. Это блюдо, которым объедаешься и худеешь.

Блюдо обладает сбалансированным вкусом: сочная курица с хрустящей корочкой гармонирует со сладковато-кислыми нотами ананаса, а сырная корочка добавляет пикантности. Ананас содержит бромелайн, который расщепляет белки и помогает усвоению мяса, снижая нагрузку на пищеварение.

Для приготовления отбейте 500 г куриного филе, посолите, поперчите. Обжарьте с двух сторон на оливковом масле до золотистости. Выложите отбивные в форму, сверху разместите кольца консервированного ананаса (2-3 на порцию), полейте 3 ст. л. ананасового сока из банки, посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 15 минут при 200 °C до расплавления сыра.

Это блюдо содержит всего 180–200 ккал на порцию, богато белком, витаминами группы В и ферментами, улучшающими метаболизм.

