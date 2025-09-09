Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:28

Блюдо, которым объедаешься и худеешь: куриные отбивные под ананасом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные куриные отбивные под ананасом — это идеальное сочетание диетического белка и полезных ферментов, которые делают мясо мягким и легкоусвояемым. Это блюдо, которым объедаешься и худеешь.

Блюдо обладает сбалансированным вкусом: сочная курица с хрустящей корочкой гармонирует со сладковато-кислыми нотами ананаса, а сырная корочка добавляет пикантности. Ананас содержит бромелайн, который расщепляет белки и помогает усвоению мяса, снижая нагрузку на пищеварение.

Для приготовления отбейте 500 г куриного филе, посолите, поперчите. Обжарьте с двух сторон на оливковом масле до золотистости. Выложите отбивные в форму, сверху разместите кольца консервированного ананаса (2-3 на порцию), полейте 3 ст. л. ананасового сока из банки, посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 15 минут при 200 °C до расплавления сыра.

Это блюдо содержит всего 180–200 ккал на порцию, богато белком, витаминами группы В и ферментами, улучшающими метаболизм.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый плов с курицей: рецепт, который сэкономит вам кучу времени.

рецепты
ужины
ананасы
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.