Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут

Действительно, этот простой десерт затмевает ароматом любую магазинную выпечку. Его секрет — в удачном сочетании нежной яблочной начинки с корицей и рассыпчатой масляной крошки, которая при запекании становится хрустящей и невероятно ароматной. Всего пара яблок и базовые продукты для теста помогут создать за 20 минут настоящее уютное чудо, которое наполнит дом запахом домашнего тепла и уюта.

Для приготовления вам понадобится: для теста и крошки: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо; для начинки: 2 крупных яблока, 30 г сахара, 1 ч. л. корицы, лимонный сок. Масло нарежьте кубиками. Муку смешайте с сахаром, добавьте масло и разотрите руками в мелкую крошку. Отделите примерно треть смеси для посыпки. В оставшуюся массу добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 5 мм и разрежьте на квадраты. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и соком лимона. На середину каждого квадрата выложите начинку, защипните края, формируя «кармашки». Выложите их на противень с пергаментом, сверху густо посыпьте заготовленной сухой крошкой. Выпекайте 15–18 минут в духовке, разогретой до 190 °C, до золотистого цвета. Подавайте тёплыми со взбитыми сливками или шариком мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.