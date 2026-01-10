Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:02

Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Действительно, этот простой десерт затмевает ароматом любую магазинную выпечку. Его секрет — в удачном сочетании нежной яблочной начинки с корицей и рассыпчатой масляной крошки, которая при запекании становится хрустящей и невероятно ароматной. Всего пара яблок и базовые продукты для теста помогут создать за 20 минут настоящее уютное чудо, которое наполнит дом запахом домашнего тепла и уюта.

Для приготовления вам понадобится: для теста и крошки: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо; для начинки: 2 крупных яблока, 30 г сахара, 1 ч. л. корицы, лимонный сок. Масло нарежьте кубиками. Муку смешайте с сахаром, добавьте масло и разотрите руками в мелкую крошку. Отделите примерно треть смеси для посыпки. В оставшуюся массу добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 5 мм и разрежьте на квадраты. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и соком лимона. На середину каждого квадрата выложите начинку, защипните края, формируя «кармашки». Выложите их на противень с пергаментом, сверху густо посыпьте заготовленной сухой крошкой. Выпекайте 15–18 минут в духовке, разогретой до 190 °C, до золотистого цвета. Подавайте тёплыми со взбитыми сливками или шариком мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Общество
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут
Семья и жизнь
Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут
Белорусские толстые блины на дрожжах — пышные, как подушка. Едим с вареньем и сметаной
Общество
Белорусские толстые блины на дрожжах — пышные, как подушка. Едим с вареньем и сметаной
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Готовое тесто, яблоки и корица! Пеку ленивый штрудель за 15 минут. Рулет с нежной начинкой, как у бабушки
Общество
Готовое тесто, яблоки и корица! Пеку ленивый штрудель за 15 минут. Рулет с нежной начинкой, как у бабушки
рецепты
кулинария
яблоки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.