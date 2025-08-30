День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:30

Ленивый плов с курицей: рецепт, который сэкономит вам кучу времени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот ленивый плов с курицей поразит вас насыщенным вкусом: ароматный рис с золотистой корочкой, нежное мясо и пикантные нотки специй создают гармоничный букет. Блюдо получается в меру пряным, с легкой сладостью моркови.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте на растительном масле до румяности. Добавьте 1 нарезанную морковь, 1 луковицу, пропущенный через пресс чеснок и обжаривайте 5 минут. Всыпьте 2 стакана промытого риса, залейте 4 стаканами кипятка, добавьте 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. куркумы, соль и перец по вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 20 минут, затем дайте настояться 10 минут.

Этот рецепт сэкономит вам кучу времени. Ленивый плов готовится в разы быстрее классического, но сохраняет все вкусовые достоинства оригинального блюда. Подавайте с зеленью и свежими овощами — это сытный обед или ужин, который оценят даже привередливые едоки.

Ранее стало известно, как приготовить сочную куриную грудку под шубой: вкуснятина из самых простых ингредиентов.

плов
курица
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.