Ленивый плов с курицей: рецепт, который сэкономит вам кучу времени

Этот ленивый плов с курицей поразит вас насыщенным вкусом: ароматный рис с золотистой корочкой, нежное мясо и пикантные нотки специй создают гармоничный букет. Блюдо получается в меру пряным, с легкой сладостью моркови.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, обжарьте на растительном масле до румяности. Добавьте 1 нарезанную морковь, 1 луковицу, пропущенный через пресс чеснок и обжаривайте 5 минут. Всыпьте 2 стакана промытого риса, залейте 4 стаканами кипятка, добавьте 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. куркумы, соль и перец по вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 20 минут, затем дайте настояться 10 минут.

Этот рецепт сэкономит вам кучу времени. Ленивый плов готовится в разы быстрее классического, но сохраняет все вкусовые достоинства оригинального блюда. Подавайте с зеленью и свежими овощами — это сытный обед или ужин, который оценят даже привередливые едоки.

