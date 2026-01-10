Атака США на Венесуэлу
«Залипательное» блюдо или так я готовлю доширак: вкуснейшая сливочная лапша с курицей в 1 сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самый простой продукт может заиграть совсем по-новому. Обычная лапша быстрого приготовления в этом рецепте превращается в нежное сливочное блюдо с курицей и сыром — сытное, ароматное и по-настоящему «залипательное». Готовится всё в одной сковороде, а результат — как в хорошем кафе.

Ингредиенты: куриное филе — 600 г, лапша быстрого приготовления (без приправ) — 2 упаковки, сливки 20–30% — 250 мл, чеснок — 3–4 зубчика, твёрдый сыр — 120–150 г, сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, паприка или прованские травы — по желанию.

Приготовление: куриное филе нарежьте крупными кусочками, приправьте солью, перцем и специями. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте курицу до лёгкой румяной корочки — важно не торопиться, чтобы мясо осталось сочным. Добавьте мелко нарезанный чеснок и прогрейте его 30–40 секунд до аромата. Влейте сливки, уменьшите огонь и аккуратно перемешайте. Лапшу выложите прямо в соус, при необходимости подлейте немного горячей воды, чтобы она была покрыта жидкостью. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, пока лапша не станет мягкой.
В конце всыпьте тёртый сыр, перемешайте до полного расплавления и дайте блюду настояться пару минут. Подавайте сразу — сливочная лапша с курицей исчезает со сковороды мгновенно.

Ранее мы делились рецептом курицы в сметанно-горчичном соусе. Очень нежная подлива к рису, пюре и макаронам.

Проверено редакцией
Доширак
простой рецепт
курица
сливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
