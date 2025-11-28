День матери
Вкусное блюдо из 1 доширака и яйца: готовим шедевр из подручных продуктов — ароматная лапшичка в 1 сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вкусное блюдо из 1 доширака и яйца: готовим шедевр из подручных продуктов — ароматная лапшичка в 1 сковороде. Это простой и сытный вариант быстрого ужина или обеда: из привычной лапши быстрого приготовления получается настоящее вкусное блюдо с ароматной поджаркой и яйцом сверху. Лук и чеснок раскрывают аромат, бекон даёт насыщенный вкус, а помидор добавляет сочности и свежести.

Берём: лапша быстрого приготовления — 1 упаковка, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, бекон (ветчина или колбаса) — 3–4 ломтика, помидор — 1 шт., специи (соль, перец, паприка) — по вкусу, вода — 200–250 мл, яйцо — 1 шт., масло для жарки, соевый соус и соус сладкий чили по вкусу.

На сковороде разогреваем масло и обжариваем лук с чесноком до золотистости, добавляем нарезанный бекон и ломтики помидора, слегка тушим, чтобы они стали мягкими. Приправляем специями и сразу кладём лапшу, заливаем водой и томим 5 минут, помешивая, пока лапша не станет мягкой и пропитается ароматами. Готовую лапшу выкладываем на тарелку, сверху аккуратно кладём жареное яйцо и поливаем соусами. Блюдо получается сытным, ароматным и очень аппетитным.

Ранее мы делились рецептом с крылышками, пивом и соевым соусом. Трио для обалденного ужина — 20 минут, и ресторанный шедевр готов.

