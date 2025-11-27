Крылышки, пиво и соевый соус: трио для обалденного ужина — 20 минут и ресторанный шедевр готов. Эти куриные крылышки станут настоящей звездой обеда или ужина. На выходе вы получаете сочные, ароматные крылышки в блестящей карамельной глазури с идеальным балансом сладкого и пикантного вкуса. Рецепт с пивно-соевым соусом и пряностями подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Куриные крылья — 1 кг разрезаю на две части, маленькие кончики выбрасываю. На сковороде карамелизирую сахар — 1 ст. л. с солью — 1/2 ч. л. до золотистого цвета, добавляю корицу — 1/2 ч. л., молотый имбирь — 1/2 ч. л., соевый соус — 50 мл и светлое пиво — 150 мл, перемешиваю. Крылья выкладываю в соус, тушу под крышкой 15 минут, затем открываю крышку и готовлю ещё 10 минут до загустения соуса и насыщенного карамельного цвета.

В конце можно посыпать кунжутом. Крылышки получаются ароматными, блестящими и невероятно аппетитными, идеально подходят к любым гарнирам или просто к пиву.

Ранее мы место долгого холодца делали заливное из курицы. Простой рецепт на Новый год — вкусная закуска и польза желатина.