10 января 2026 в 11:55

С такой скумбрией и мяса не надо: шикарная фаршированная рыбка в духовке с соевым соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта фаршированная скумбрия легко может заменить любое мясное блюдо. Рыба получается сочной, ароматной и насыщенной по вкусу, а соевый соус придаёт ей особую пикантность. Минимум подготовки — и на столе эффектное горячее, которое одинаково хорошо подойдёт и для будней, и для гостей.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт., лук — 1 шт., помидор — 1 шт., лимон — 1/2 шт., растительное масло — 3 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., приправы для рыбы — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: скумбрию очистите от внутренностей, удалите голову и плавники, тщательно промойте и обсушите. В миске смешайте растительное масло, соевый соус, соль, перец и приправы для рыбы. Получившимся маринадом смажьте рыбу снаружи и внутри, выложите на противень, застеленный фольгой, и оставьте мариноваться на 20 минут. Лук, помидор и лимон нарежьте тонкими ломтиками. Наполните рыбу луком и лимоном, добавьте помидоры. Сверху смажьте тушки майонезом, сбрызните лимонным соком и посыпьте рубленой зеленью. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Затем снимите фольгу и верните рыбу в духовку ещё на 10 минут, чтобы она подрумянилась.

Ранее мы готовили минтай по-быстрому под морковно-сырной шапкой. Нравится всем, готовится просто — вкуснейшая рыбка в духовке.

Проверено редакцией
