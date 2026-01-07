Минтай по-быстрому под морковно-сырной шапкой: нравится всем, готовится просто — вкуснейшая рыбка в духовке

Атака США на Венесуэлу
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить вкусную и сытную рыбу. Минтай получается сочным, а морковно-сырная шапка с чесноком добавляет блюду яркий аромат и нежный вкус. Минимум усилий — и на столе аппетитный ужин для всей семьи.

Ингредиенты: минтай (филе) — 600 г, соль — 1/2 ч. л. (или по вкусу), черный молотый перец — по вкусу, морковь — 2 шт. (примерно 200 г), репчатый лук — 1 крупный (120–150 г), чеснок — 2–3 зубчика, легкий сыр — 100 г, сметана — 150 г

Приготовление: филе минтая промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Выложите рыбу в форму для запекания, посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке, чеснок мелко измельчите или пропустите через пресс. Соедините морковь, лук, чеснок и сметану, хорошо перемешайте. Выложите получившуюся массу поверх рыбы, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте минтай в разогретой до 180–190 °C духовке около 30–35 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте блюдо горячим — с гарниром или как самостоятельный вариант для легкого и вкусного ужина.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
