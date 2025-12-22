Новый год-2026
Не надо мороки: готовим горячее на Новый год просто — этот чумовой маринад превратит крылья в нечто особенное

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим горячее на Новый год без мороки — этот чумовой маринад превратит крылья в нечто особенное. Когда совсем не хочется долго стоять у плиты, эти крылышки становятся идеальным вариантом горячего. Минимум действий, духовка вместо сковороды — и на выходе сочное мясо с глянцевой глазурью. Мед, соевый соус и барбекю создают насыщенный сладко-копченый вкус, а специи добавляют легкую остринку.

Ингредиенты: куриные крылья — 1 кг, соевый соус — 120 мл, соус барбекю — 3–4 ст. л., мед жидкий — 1–2 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, паприка молотая — 1–2 ч. л., молотый чили — 0,5 ч. л., сушеный молотый имбирь — 0,5 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: крылья промойте, обсушите и при желании разрежьте по суставу. В глубокой миске смешайте соевый соус, соус барбекю, мед, измельченный чеснок, паприку, чили и имбирь. Влейте растительное масло и перемешайте. Выложите крылья в маринад и хорошо обваляйте их со всех сторон. Накройте и оставьте мариноваться минимум на 1 час, а лучше на 3–4 часа или на ночь в холодильнике.
Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом или фольгой, и запекайте 35–40 минут, перевернув их один раз и полив выделившимся соусом. В конце можно включить режим гриль на 5 минут, чтобы получить румяную карамельную корочку. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили гренки «Пивчики» к пенному и не только. Вкусная закуска из 3 ингредиентов.

Проверено редакцией
