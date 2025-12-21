Гренки «Пивчики» к пенному и не только: вкусная закуска из 3 ингредиентов

Гренки «Пивчики» к пенному и не только: вкусная закуска из 3 ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри гренки с насыщенным сливочно-чесночным ароматом — именно та закуска, которая исчезает со стола первой. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и удовольствия. Идеально подходят к пенному напитку, супам или просто как быстрый перекус в компании друзей.

Ингредиенты: белый или ржаной хлеб — 6–8 ломтиков, сливочное масло — 50 г, чеснок — 3–4 зубчика, соль — по вкусу, пармезан — 40–50 г.

Приготовление: хлеб нарежьте брусочками или крупными ломтиками. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне, добавьте измельченный чеснок и прогрейте его 30–40 секунд, не допуская подгорания. Выложите хлеб и обжаривайте со всех сторон до румяной, хрустящей корочки. Готовые гренки слегка посолите, натрите каждый ломтик свежим чесноком и сразу же щедро посыпьте мелко натертым пармезаном. Подавайте горячими, пока сыр слегка подтаивает и покрывает гренки ароматной корочкой.

