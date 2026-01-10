Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 16:21

Более 30 украинских БПЛА пытались атаковать Россию за семь часов

Минобороны: российские силы ПВО за семь часов ликвидировали 33 украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за семь часов ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 10 и семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью и акваторией Каспийского моря, по четыре — над территориями Волгоградской и Астраханской областей.

В период с 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, по три БПЛА ликвидировали над Калмыкией и Краснодарским краем. Еще два беспилотника сбили над территорией Белгородской области.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

БПЛА
Минобороны РФ
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены жене, конкуренция с отцом, «Чай вдвоем»: как живет Денис Клявер
Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.