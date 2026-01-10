Более 30 украинских БПЛА пытались атаковать Россию за семь часов Минобороны: российские силы ПВО за семь часов ликвидировали 33 украинских БПЛА

Силы ПВО за семь часов ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 10 и семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью и акваторией Каспийского моря, по четыре — над территориями Волгоградской и Астраханской областей.

В период с 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, по три БПЛА ликвидировали над Калмыкией и Краснодарским краем. Еще два беспилотника сбили над территорией Белгородской области.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.