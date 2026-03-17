Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 06:45

Постный праздник живота: салат с фасолью и гренками — сытнее, чем с мясом

Салат с фасолью и гренками в пост
Подписывайтесь на нас в MAX

В пост многие жалуются, что салаты получаются пресными. Этот рецепт раз и навсегда решает проблему. Здесь есть и насыщенный вкус, и приятная текстура. А еще блюдо очень сытное. Такой салат можно подать даже на праздничный постный стол.

Сначала займитесь гренками. Нарежьте 200 г ржаного или бородинского хлеба небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками растительного масла, добавьте пару измельченных зубчиков чеснока и прогрейте минуту, чтобы масло впитало аромат. Высыпьте хлебные кубики, посолите и обжаривайте, помешивая, до хруста и румяной корочки. Переложите на бумажное полотенце.

Теперь соберите салат. В глубокую миску высыпьте банку консервированной красной фасоли (предварительно слейте жидкость). Добавьте один свежий огурец, нарезанный соломкой, и один болгарский перец, нарезанный кубиками. Пучок зеленого лука и пучок укропа мелко нарубите, отправьте в миску. Для пикантности добавьте мелко нарезанный маринованный огурец или две столовые ложки каперсов.

Приготовьте заправку. Смешайте 3 ст. л. растительного масла (оливкового или подсолнечного), 1 ст. л. лимонного сока, чайную ложку горчицы, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте гренки, чтобы они оставались хрустящими.

  • Совет: если хотите сделать салат более сытным, добавьте в него горсть грецких орехов или семечек подсолнуха.

Постное рагу по-монастырски — отлично насыщает и без мяса.

«Дамский каприз»: салат с булгуром, который влюбляет с первой ложки
салаты
фасоль
гренки
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями
В Госдуме забили тревогу из-за тайного сговора компаний против сотрудников
Россиянам рассказали об опасности посещения стран Евросоюза
Крыша автобусной остановки убила женщину в российском регионе
Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии
Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи
Apple продлила действие в России ряда товарных знаков
Назван возможный новый союзник России с мощными силами
В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами киевской агрессии с 2014 года
Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обратилась в суд с жалобой
Врач объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка
Диетолог рассказала о рисках при употреблении сахарозаменителей
Костомаров объявил о выдаче российским паралимпийцам по миллиону рублей
Квартира за 80 млн, недельный брак, отказ рожать: как живет Самбурская
Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю под Брянском
Тренер предупредил об опасных побочных эффектах жиросжигателей
Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться распитие алкоголя в купе поезда
SHOT: минимум 10 взрывов раздались в Краснодарском крае
Психолог ответила, что провоцирует бруксизм днем и ночью
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.