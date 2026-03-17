Постный праздник живота: салат с фасолью и гренками — сытнее, чем с мясом

В пост многие жалуются, что салаты получаются пресными. Этот рецепт раз и навсегда решает проблему. Здесь есть и насыщенный вкус, и приятная текстура. А еще блюдо очень сытное. Такой салат можно подать даже на праздничный постный стол.

Сначала займитесь гренками. Нарежьте 200 г ржаного или бородинского хлеба небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками растительного масла, добавьте пару измельченных зубчиков чеснока и прогрейте минуту, чтобы масло впитало аромат. Высыпьте хлебные кубики, посолите и обжаривайте, помешивая, до хруста и румяной корочки. Переложите на бумажное полотенце.

Теперь соберите салат. В глубокую миску высыпьте банку консервированной красной фасоли (предварительно слейте жидкость). Добавьте один свежий огурец, нарезанный соломкой, и один болгарский перец, нарезанный кубиками. Пучок зеленого лука и пучок укропа мелко нарубите, отправьте в миску. Для пикантности добавьте мелко нарезанный маринованный огурец или две столовые ложки каперсов.

Приготовьте заправку. Смешайте 3 ст. л. растительного масла (оливкового или подсолнечного), 1 ст. л. лимонного сока, чайную ложку горчицы, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте гренки, чтобы они оставались хрустящими.

Совет: если хотите сделать салат более сытным, добавьте в него горсть грецких орехов или семечек подсолнуха.

Постное рагу по-монастырски — отлично насыщает и без мяса.