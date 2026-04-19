Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 21:01

США поставили Китай в неудобное положение из-за танкеров с иранской нефтью

Уолтц: США могут досматривать китайские танкеры с нефтью из Ирана

Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры, включая суда, следующие в Китай, чтобы бороться с обходом санкций, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире ABC News. По его словам, президент США Дональд Трамп готов «действительно заходить на борт и разворачивать иранские корабли даже на Дальнем Востоке, вплоть до Тихого океана».

Пресс-секретарь Бессент, наш министр финансов, объявил операцию «Экономическая ярость», где мы принимаем дополнительные экономические меры для продолжения кампании максимального давления на иранский режим, — рассказал Уолтц.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник. Это, по оценке аналитиков, позволило прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Между тем депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Китай публично унизил президента США Дональда Трампа, продолжив сделки с Ираном. Парламентарий добавил, что блокада Ормузского пролива, начатая Вашингтоном, может привести к военному противостоянию Вашингтона и Пекина раньше, чем эскалация вокруг Тайваня.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

