США поставили Китай в неудобное положение из-за танкеров с иранской нефтью

Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры, включая суда, следующие в Китай, чтобы бороться с обходом санкций, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире ABC News. По его словам, президент США Дональд Трамп готов «действительно заходить на борт и разворачивать иранские корабли даже на Дальнем Востоке, вплоть до Тихого океана».

Пресс-секретарь Бессент, наш министр финансов, объявил операцию «Экономическая ярость», где мы принимаем дополнительные экономические меры для продолжения кампании максимального давления на иранский режим, — рассказал Уолтц.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник. Это, по оценке аналитиков, позволило прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Между тем депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Китай публично унизил президента США Дональда Трампа, продолжив сделки с Ираном. Парламентарий добавил, что блокада Ормузского пролива, начатая Вашингтоном, может привести к военному противостоянию Вашингтона и Пекина раньше, чем эскалация вокруг Тайваня.