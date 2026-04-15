Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США FT: Иран тайно купил у Китая спутник и следил за военными базами США

Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник, что позволило ему прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times. Изученные иранские военные документы показывают, что авиакосмические войска КСИР приобрели аппарат TEE-01B в конце 2024 года.

Спутник, произведенный китайской компанией Earth Eye, может делать снимки с разрешением 0,5 метра, что позволяет различать самолеты, технику и мелкие объекты. Для сравнения, имевшиеся у Ирана спутники давали картинку с разрешением 5–15 метров. За сделку, включавшую также доступ к коммерческим наземным станциям китайской Emposat, Тегеран заплатил $36,6 млн.

Документы свидетельствуют, что в последние месяцы иранское командование через этот спутник следило за ключевыми американскими объектами. В частности, 13–15 марта были сделаны снимки базы Принц Султан в Саудовской Аравии, по которой в те дни наносились удары. Есть также снимки баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане, а также портов, аэропортов и производственных объектов в регионе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не предоставляла Ирану разведывательные данные для помощи Исламской Республике в конфликте с США и Израилем. Москва связана с Тегераном соглашением о военно-техническом сотрудничестве, но передачи разведданных оно не касается.