15 апреля 2026 в 11:56

Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США

FT: Иран тайно купил у Китая спутник и следил за военными базами США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник, что позволило ему прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times. Изученные иранские военные документы показывают, что авиакосмические войска КСИР приобрели аппарат TEE-01B в конце 2024 года.

Спутник, произведенный китайской компанией Earth Eye, может делать снимки с разрешением 0,5 метра, что позволяет различать самолеты, технику и мелкие объекты. Для сравнения, имевшиеся у Ирана спутники давали картинку с разрешением 5–15 метров. За сделку, включавшую также доступ к коммерческим наземным станциям китайской Emposat, Тегеран заплатил $36,6 млн.

Документы свидетельствуют, что в последние месяцы иранское командование через этот спутник следило за ключевыми американскими объектами. В частности, 13–15 марта были сделаны снимки базы Принц Султан в Саудовской Аравии, по которой в те дни наносились удары. Есть также снимки баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане, а также портов, аэропортов и производственных объектов в регионе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не предоставляла Ирану разведывательные данные для помощи Исламской Республике в конфликте с США и Израилем. Москва связана с Тегераном соглашением о военно-техническом сотрудничестве, но передачи разведданных оно не касается.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель Карапетян решил отказаться от российского гражданства
Российский регион направил Дагестану 300 тонн гумпомощи
Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу в формате «Рамштайн»
Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
