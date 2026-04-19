В Госдуме раскрыли, как Китай унизил Трампа в Ормузе Депутат Делягин: Китай публично унизил Трампа на Ближнем Востоке

Китай публично унизил президента США Дональда Трампа, продолжив сделки с Ираном, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на политолога и востоковеда Николая Вавилова. Парламентарий добавил, что блокада Ормузского пролива, начатая Вашингтоном, может привести к военному противостоянию Вашингтона и Пекина раньше, чем из-за эскалации вокруг Тайваня.

При этом надо отметить, что Николай Вавилов, человек, который очень глубоко изучает Китай и хорошо его понимает, зафиксировал, что Пекин публично унизил президента Трампа, — отметил Делягин.

Депутат подчеркнул, что попытка заблокировать движение в Ормузском проливе со стороны США — это совершенно явный ход против Китая. По его словам, главная цель американского президента Дональда Трампа — любыми способами уменьшить объем поставок сырья в КНР.

По мнению Делягина, в самом Китае прекрасно понимают задумку американцев и попытка блокировать пролив им явно не понравится. Делягин не исключил скорого ответа китайцев на столь агрессивный жест.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тегеран тайно купил китайский разведывательный спутник. Это, по оценке аналитиков, позволило прицельно наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Изученные иранские военные документы показывают, что авиакосмические войска КСИР приобрели аппарат TEE-01B в конце 2024 года.