Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 23:10

Владельцам газовых плит пообещали новые сюрпризы в этом апреле

Новые требования вступили в силу для владельцев газовых плит в многоэтажках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С апреля 2026 года в многоквартирных домах начинают действовать обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Изменения затронут контроль за состоянием газовых систем, порядок их обслуживания и прямые обязанности жильцов.

Главная цель нововведений — снизить количество аварий, включая утечки бытового газа и взрывы. Одним из ключевых положений становится обязательное проведение регулярных проверок. Обслуживающие организации обязаны соблюдать утвержденный график осмотров, а владельцы квартир — обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию. Отказ впустить специалистов может рассматриваться как нарушение и привести к временному ограничению подачи газа.

Отдельные требования касаются изменений в планировке кухни. Любые работы по переносу плиты, вмешательству в систему вентиляции или установке вытяжных устройств требуют предварительного согласования. Несанкционированные изменения повлекут ответственность.

Герметизация помещений из-за установки пластиковых окон или перекрытия вентиляционных решеток также увеличивает риск накопления газа. Жильцам рекомендуется проверить наличие действующего договора на техобслуживание, уточнить сроки последнего осмотра и хранить все документы на газовую плиту для подтверждения соблюдения требований.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания должна уведомить жильцов о проверке газа минимум за неделю. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, следует связаться с УК по телефону и уточнить информацию о визите специалиста.

Общество
Россия
правила
плита
газ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.