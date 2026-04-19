Владельцам газовых плит пообещали новые сюрпризы в этом апреле Новые требования вступили в силу для владельцев газовых плит в многоэтажках

С апреля 2026 года в многоквартирных домах начинают действовать обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Изменения затронут контроль за состоянием газовых систем, порядок их обслуживания и прямые обязанности жильцов.

Главная цель нововведений — снизить количество аварий, включая утечки бытового газа и взрывы. Одним из ключевых положений становится обязательное проведение регулярных проверок. Обслуживающие организации обязаны соблюдать утвержденный график осмотров, а владельцы квартир — обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию. Отказ впустить специалистов может рассматриваться как нарушение и привести к временному ограничению подачи газа.

Отдельные требования касаются изменений в планировке кухни. Любые работы по переносу плиты, вмешательству в систему вентиляции или установке вытяжных устройств требуют предварительного согласования. Несанкционированные изменения повлекут ответственность.

Герметизация помещений из-за установки пластиковых окон или перекрытия вентиляционных решеток также увеличивает риск накопления газа. Жильцам рекомендуется проверить наличие действующего договора на техобслуживание, уточнить сроки последнего осмотра и хранить все документы на газовую плиту для подтверждения соблюдения требований.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания должна уведомить жильцов о проверке газа минимум за неделю. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, следует связаться с УК по телефону и уточнить информацию о визите специалиста.