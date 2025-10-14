Липкая решетка заскрипит от чистоты: кладу в пакет с копеечным средством из аптеки

Липкая решетка заскрипит от чистоты, просто положите ее в пакет с копеечным средством из аптеки. Хозяевам газовых плит на своём опыте знают: оттереть решётку до идеальной чистоты — это настоящий кошмар. Много времени, сил, и результат так себе. Химия из магазина помогает с другими деталями, но с застарелым жиром и нагаром на решётке она бессильна. А металлической щёткой нельзя — поцарапаете эмаль. Но есть простой лайфхак, который справится за вас!
Что понадобится:
- 2 прочных полиэтиленовых пакета
- Нашатырный спирт из аптеки (10% раствор) — 1 пузырёк
Как сделать:
- Положите решётку в первый пакет (проверьте, чтобы не было дыр).
- Равномерно разлейте по ней 5–6 ст. л. нашатырного спирта.
- Быстро завяжите пакет.
- Упакуйте в второй пакет и заклейте скотчем — чтобы пары не выветрились и работали внутри.
- Вынесите на балкон или в проветриваемое место на ночь.
Утром достаньте решётку — и ахнете! Жир и нагар отойдут сами, как по волшебству. Просто сполосните тёплой водой с губкой и любым моющим средством. Чистота гарантирована без единой царапины!
Ранее мы рассказывали, зачем бросать в унитаз лавровый лист. Гениальный лайфхак хозяек.