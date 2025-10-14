Липкая решетка заскрипит от чистоты: кладу в пакет с копеечным средством из аптеки

Липкая решетка заскрипит от чистоты, просто положите ее в пакет с копеечным средством из аптеки. Хозяевам газовых плит на своём опыте знают: оттереть решётку до идеальной чистоты — это настоящий кошмар. Много времени, сил, и результат так себе. Химия из магазина помогает с другими деталями, но с застарелым жиром и нагаром на решётке она бессильна. А металлической щёткой нельзя — поцарапаете эмаль. Но есть простой лайфхак, который справится за вас!

Что понадобится:

2 прочных полиэтиленовых пакета

Нашатырный спирт из аптеки (10% раствор) — 1 пузырёк

Как сделать:

Положите решётку в первый пакет (проверьте, чтобы не было дыр). Равномерно разлейте по ней 5–6 ст. л. нашатырного спирта. Быстро завяжите пакет. Упакуйте в второй пакет и заклейте скотчем — чтобы пары не выветрились и работали внутри. Вынесите на балкон или в проветриваемое место на ночь.

Утром достаньте решётку — и ахнете! Жир и нагар отойдут сами, как по волшебству. Просто сполосните тёплой водой с губкой и любым моющим средством. Чистота гарантирована без единой царапины!

