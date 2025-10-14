Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:30

Липкая решетка заскрипит от чистоты: кладу в пакет с копеечным средством из аптеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Липкая решетка заскрипит от чистоты, просто положите ее в пакет с копеечным средством из аптеки. Хозяевам газовых плит на своём опыте знают: оттереть решётку до идеальной чистоты — это настоящий кошмар. Много времени, сил, и результат так себе. Химия из магазина помогает с другими деталями, но с застарелым жиром и нагаром на решётке она бессильна. А металлической щёткой нельзя — поцарапаете эмаль. Но есть простой лайфхак, который справится за вас!

Что понадобится:

  • 2 прочных полиэтиленовых пакета
  • Нашатырный спирт из аптеки (10% раствор) — 1 пузырёк

Как сделать:

  1. Положите решётку в первый пакет (проверьте, чтобы не было дыр).
  2. Равномерно разлейте по ней 5–6 ст. л. нашатырного спирта.
  3. Быстро завяжите пакет.
  4. Упакуйте в второй пакет и заклейте скотчем — чтобы пары не выветрились и работали внутри.
  5. Вынесите на балкон или в проветриваемое место на ночь.

Утром достаньте решётку — и ахнете! Жир и нагар отойдут сами, как по волшебству. Просто сполосните тёплой водой с губкой и любым моющим средством. Чистота гарантирована без единой царапины!

Ранее мы рассказывали, зачем бросать в унитаз лавровый лист. Гениальный лайфхак хозяек.

